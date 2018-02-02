WADA решило оспорить оправдание 28 российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) решило оспорить решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который 1 февраля оправдал 28 российских спортсменов и вернул им медали Олимпиады в Сочи. Об этом сообщается на сайте WADA.

В WADA отметили, что арбитраж отказал 11 россиянам в удовлетворении их жалоб на дисквалификацию, хотя «все 39 спортсменов были частью российской системной допинг-программы».

«WADA понимает, что это решение приведет к недоволсьству и разочарованию среди спортсменов. Агентство поддерживает намерение МОК проанализировать эти решения очень внимательно и рассмотреть все варианты, включая апелляцию в Швейцарском федеральном трибунале», — говорится в сообщении агентства.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) также заявил о планах обжаловать решение CAS.

Накануне спортивный арбитражный суд удовлетворил жалобы 28 российских спортсменов на решение МОК пожизненно отстранить их от Олимпийских игр. Среди них — лыжники Максим Вылегжанин, Евгений Белов и Александр Легков, бобслеист Дмитрий Труненков, скелетонисты Александр Третьяков, Сергей Чудинов и Ольга Потылицына. В отношении еще 11 спортсменов ограничения смягчены.

Напомним, что МОК не допустил сборную России к участию в Олимпиаде в Южной Корее в 2018 году из-за допингового скандала. Спортсменам разрешено выступать под нейтральным флагом. Национальный флаг и гимн будут использованы только во время церемонии закрытия Игр.

Олимпийские Игры-2018 пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.