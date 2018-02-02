Владелец «Формулы кино» купил здание кинотеатра «Пионер»

Компания «Чентромобиле-Пионер», принадлежащая A&NN Investments Александра Мамута, купила здание кинотеатра «Пионер» на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщает газета «Ведомости».

В ходе торгов 31 января, в которых участвовали и другие связанные с Мамутом компании, стоимость здания выросла с 72,5 до 123,1 миллиона рублей. До этого здание принадлежало городу.

Генеральный директор «Чентромобил-Пионер» Мэри Назари заявила, что «Пионер» продолжит свою работу. Она назвала его «прежде всего культурным проектом», отметив, что Мамут окупить траты на его приобретение в ближайшие годы не рассчитывает.

По словам самого Мамута, «Пионер» для него — не инвестпроект, а «главным образом хобби».

«Есть у меня идея сделать небольшой, на пару залов, уютный кинотеатр, чтобы там все время шло хорошее кино и было живое кафе… Не люблю кинотеатры в торговых центрах, в Москве уюта не дождешься, это можно сделать только самому», — заявлял Мамут.

Ранее Мамут купил «Чентромобиле-Пионер», которая владела правами аренды кинотеатра.

Бизнесмену принадлежат крупнейшие российские сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино», а также крупнейший сервис продажи билетов в кино «Рамблер. Касса».

Напомним, что в конце января за два дня до ожидаемой премьеры Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина».

Единственным кинотеатром, который показывал фильм, был «Пионер». Кинотеатр объяснил это тем, что не получал официальных документов о запрете показа. В первый день показа кинотеатр провел два сеанса «Смерти Сталина». Минкультуры после этого предупредило владельцев кинотеатров об административной ответственности за демонстрацию фильмов с отозванной лицензией.

После того, как в кинотеатр пришли полицейские, «Пионер» заявил о прекращении показов «Смерти Сталина».