Минобороны опубликовало архивные документы о Сталинградской битве

Министерство обороны России опубликовало архивные документы в преддверии 75-й годовщины Сталинградской битвы. На официальном сайте оборонного ведомства запущен мультимедийный раздел, посвященный защитникам Сталинграда.

«Основу раздела составляют наградные листы на присвоение звания Героя Советского Союза бойцам и командирам Красной Армии — защитникам города», — говорится в сообщении Минобороны.

Среди документов также имеются официальные описания обороны дома Павлова советскими солдатами во главе с сержантом Яковом Павловым и подвигов снайпера, младшего лейтенанта Василия Зайцева, уничтожившего 225 солдат Третьего рейха в ходе двухмесячных боев за город.

В опубликованных документах представлено письмо генерал-полковника Константина Рокоссовского о том, что в плен сдался командующий 6-й армией Германии генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс.

Отмечается, что большую часть документов также составляют выпуски фронтовой газеты 13-й гвардейской стрелковой дивизии «На разгром врага» за полугодичный период.

«На их страницах — вся история титанической борьбы Красной Армии за город на Волге», — отметили в Минобороны.

Напомним, что Сталинградская битва длилась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года.