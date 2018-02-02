Старший сын Фиделя Кастро покончил жизнь самоубийством

Старший сын бывшего главы Кубы Фиделя Кастро Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на кубинские СМИ.

Агентство отмечает, что мужчина страдал депрессией. По данным кубинской газеты Granma, последние месяцы 68-летний Диас-Баларт находился под наблюдением врачей в больнице, а затем лечился амбулаторно.

Фидель Кастро Диаз-Барат — старший сын революционера. Ему было 68 лет, а из-за сходства с отцом он получил кличку «Фиделито».

Он родился в 1949 году в Гаване, его матерью была первая законная жена Фиделя Кастро Мирта Диас-Баларт, дочь губернатора кубинского города Банес.

В 1960-е — 1970-е годы он учился в Воронежском государственном университете и МГУ по специальности «ядерная физика».

С 1980 по 1992 год он возглавлял кубинскую ядерную программу. В 2013 году Диас-Баларт стал почетным профессором МГУ.

Напомним, что Фидель Кастро-старший умер в ноябре 2016 года в возрасте 90 лет.