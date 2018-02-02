Госдеп: власти США могут временно приостанавливать действие санкций в интересах национальной безопасности

В Госдепартаменте США отказались комментировать, каким образом глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, находящийся под санкциями, мог попасть в страну, но заявили, что власти США могут временно приостанавливать действие санкций против иностранных граждан, если это необходимо в интересах государственной безопасности. Об этом сказала представитель Госдепа Хизер Науэрт.

Она подчеркнула, что в данном случае говорит не о Нарышкине конкретно, а вообще о подобных ситуациях. Вопросы выдачи или невыдачи виз конкретным лицам в Госдепе традиционно не комментируют.

«Не секрет, что, несмотря на многие, многие разногласия с российским правительством, а мы как раз о них только что говорили, у нас есть и сферы, где нам приходится сотрудничать, например, это борьба с терроризмом», — заявила Науэрт.

30 января 2018 года посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что Нарышкин приезжал на встречу с американскими коллегами. В США также приехали глава ФСБ Александр Бортников и начальник Главного разведывательного управления Минобороны Игорь Коробов.

В Конгрессе США выразили обеспокоенность в связи с этим визитом и потребовали разъяснений от администрации президента Трампа.

Глава ЦРУ Майк Помпео в ответ на это заявил, что встречи с коллегами из российских спецслужб проходят регулярно для обеспечения безопасности граждан США.

Нарышкин и Бортников находятся под санкциями в связи с конфликтом на Украине с 2014 года, Коробов – с декабря 2016 года.