Биткойн опустился ниже 9 тысяч долларов

Стоимость биткойна опустилась ниже 9 тысяч долларов, за сутки упав на 14,84%. Об этом свидетельствуют данные торговых площадок.

Согласно данным биржи Coindesk на 10.30 мск, стоимость биткойна составляла 8,555 долларов.

На Coinmarketcap биткойн в это же время стоил 8 622 долларов.

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Напомним, что в январе валюта опустилась ниже отметки в 10 тысяч долларов, упав за сутки более чем на четверть. В декабре курс биткоина впервые превысил порог в 20 тысяч долларов.

В конце марта 2017 года биткоин стоил около тысячи долларов. Валюта стала стремительно расти в начале апреля, самый значительный рост пришелся на вторую половину ноября.

Биткоин — децентрализованная система криптовалюты на основе технологии блокчейн, которая создана и работает только в сети Интернет. Выпуск в обращение валюты, или «майнинг», происходит посредством работы миллионов компьютеров по всему миру с использованием программы для вычисления математических алгоритмов.