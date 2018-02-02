Против главного архитектора Махачкалы возбудили дело о превышении должностных полномочий

Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении главного архитектора Махачкалы Магомедрасула Гитинова, сообщается на сайте местного СК.

«В феврале 2015 года Гитинов, явно выходя за пределы своих полномочий, составил градостроительный план земельного участка площадью 600 кв м, расположенного по улице Тимирязева города Махачкалы, с нарушением границ земельного участка, принадлежащего местному жителю», — сказано в заявлении ведомства.

Как утвержает следствие, на основании этого плана управление архитектурно-строительного надзора Махачкалы в мае 2015 года выдало разрешение на строительство многоэтажного жилого дома. Под застройку попал и земельный участок местного жителя. В феврале 2017 года хозяин этого земельного участка обратился в суд.

Позже по решению суда фундамент многоквартирного дома снесли за счет администрации города. «Стоимость работ по демонтажу незавершенных конструкций строения на земельном участке местного жителя и вывоза мусора составляет около 4 млн рублей», — оценили ущерб в СК.

Утром в пятницу в доме Гитинова прошел обыск, после которого главного архитектора задержали.

Ранее в Махачкале арестовали мэра города Мусу Мусаева. Его обвиняют по пункту «в» части 3 статьи 286 УК России (совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий). Чиновник не признал своей вины.

По версии следствия, в марте 2016 года Мусаев незаконно подписал постановление о предоставлении ОАО «АСПК» в собственность земельного участка площадью около 17,5 тысяч кв. м за плату в размере 1 миллион 100 тысяч рублей. При этом, отмечает следствие, глава города знал, что земельный участок — собственность Республики Дагестан.