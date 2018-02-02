Фигуранта дела о беспорядках в Одессе в 2014 году приговорили к пяти годам тюрьмы

Суд признал виновным одного из фигурантов дела о беспорядках 2 мая 2014 года на Греческой площади в Одессе. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Одесской области. Его приговорили к пяти годам тюрьмы с испытательным сроком в три года.

Фамилия обвиняемого и его гражданство не уточняются. По данным ведомства, 38-летний гражданин «другого государства» участвовал в массовых беспорядках и оказывал сопротивление представителям власти. Прокуратура также отмечает, что обвиняемый бросал в них камни и участвовал в погромах.

Как передает пресс-служба, на судебном заседании гражданин признал свою вину и раскаялся.

Напомним, что в сентябре 2017 года суд Ильичевска на Украине признал невиновными подсудимых, которые проходили по «делу 2 мая». Доводы обвинения посчитали необоснованными, а следствие — проведенным некачественно.

Однако после решения суда двух активистов, Евгения Мефедова и Сергея Долженкова, вновь задержали. Им инкриминировали посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. В октябре Апелляционный суд Одесской области отменил постановление об аресте Мефедова.

В мае 2014 года после смены государственной власти на Украине в Одессе произошла потасовка между активистами «антимайдана», футбольными фанатами из Харькова и активистами «евромайдана».

Драка закончилась поджогом Дома профсоюза, в котором находились представители «антимайдана». В результате, по официальным данным, погибли 48 человек.