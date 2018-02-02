Мосгорсуд разрешил автору «Новой газеты» Али Ферузу уехать из России в третью страну

Али Феруз в суде 2 февраля. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Мосгорсуд изменил решение Басманного суда о выдворении из России автора «Новой газеты» Али Феруза.

Согласно решению суда, Феруз может выехать в третью страну по заявлению, написанному в адрес судебных приставов. Пока Али Феруз будет находиться в Центре временного содержания иностранных граждан «Сахарово».

«Мы в шестой или седьмой раз подадим ходатайство приставам с просьбой начать процедуру выдворения в третью страну. То, что сейчас разъяснила судья, — это здравый смысл, закон, зачем нужно было ждать полгода?» — сказал адвокат Даниил Хаймович.

Как объяснил адвокат, защита в очередной раз попробует обратиться к приставам. Они могут дать разрешение на выезд или потребовать разъяснений по второму делу о выдворении, решение по которому пока остается в силе. Тогда решение и выезд затянется.

«Ваша честь, я последние полгода нахожусь в ЦВСИГ, — обратился во время заседания Али Феруз к суду. — Я не хочу получать убежище и легализоваться в России. Я хочу добровольно покинуть территорию России, у меня есть для этого все документы».

Суд приобщил к материалам дела проездной документ, предоставленный Красным крестом, немецкую визу, билеты в Германию, которые приобретались ранее. А также письменное обращение от мамы Феруза.

Накануне Басманный районный суд города Москвы признал редакцию «Новой газеты» виновной в нарушении ст.18.15 КоАП России (незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина) и назначил штраф в размере 400 тысяч рублей.

Верховный суд 24 января отменил решение о выдворении Феруза из России и отправил дело на пересмотр. По мнению Верховного суда, во время рассмотрения дела Феруза его доводы «не получили должной правовой оценки». Верховный суд рекомендовал Мосгорсуду учесть письмо от посольства Германии и дать оценку доводу о достаточности средств для самостоятельного выезда из Российской Федерации.

Али Феруза обвиняют в нарушении правил въезда в Россию либо режима пребывания в стране (ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП России). В начале августа Басманный суд Москвы постановил принудительно выдворить Феруза из России в Узбекистан, позже Мосгорсуд оставил это решение в силе.