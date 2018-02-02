Прокуратура заинтересовалась продажей активов Центра им. Хруничева

Прокуратура Москвы заинтересовалась продажей Космическим центром имени Хруничева своих активов, сообщает «Коммерсант». По данным издания, столичные власти заинтересованы в покупке 110 га земли центра на западе города.

«Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах по поручению прокуратуры столицы возобновила проверку будущей реализации непрофильных активов», — сообщили в газете.

Кроме того, вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий в правительстве военно-промышленным комплекс, намерен провести совещание о финансовом состоянии центра и продаже земель.

Журналисты также выяснили, что имуществом предприятия интересуется государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (ВЭБ), которая является основным кредитором предприятия. ВЭБ обещает выделить центру дополнительно 25 млрд руб. под залог на покупку земли на Новозаводской улице для финансового оздоровления. При этом ВЭБ намерен руководить как залогом, так и развитием участков.

По словам источника «Ъ», помимо земли Центра имени Хруничева рассматривается возможность продажи ДК имени Горбунова, известного как Горбушка. Стартовая цена продажи — почти 660 млн рублей. Однако мэрия не заинтересована этим активом, — уточнил собеседник издания.

Ранее в конце января столичные власти планировали застроить территорию Центра имени Хруничева новым жильем в рамках проекта по реновации. Однако затем эту информацию опровергли.

Космический центр имени М.В. Хруничева производит ракеты-носители «Протон» и «Ангара». Территория предприятия занимает 140,7 га и расположена в промышленной зоне, примыкающей к Филевскому парку. По словам представителей центра, на обслуживание производства уходит около 5 млрд рублей в год.