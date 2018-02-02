Новая газета

Глава ЦИК сделала замечание Пескову за агитацию в поддержку Путина

Общество

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Песков пообещал быть «более аккуратным» в высказываниях о Путине после замечания ЦИК. Читать здесь

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков получил замечание от главы ЦИК Эллы Памфиловой о недопустимости использовать свое служебное положение для агитации, сообщает Интерфакс.

«Очевидное нарушение, когда ряд СМИ опубликовали информацию о высказывании пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова с оценкой одного из кандидатов, его непосредственного начальника – президента», — сказала Памфилова.

Слова, в которых содержались признаки агитации за Путина, прозвучали 29 января, уточнила глава ЦИК. Однако Памфилова не сказала, о каких именно формулировках идет речь.

Напомним, 29 января пресс-секретарь президента прокомментировал митинги, которые организовал оппозиционный политик Алесей Навальный.

Песков выразил уверенность в том, что глава государства Владимир Путин является «абсолютным лидером общественного мнения» и «абсолютным лидером политического олимпа».

Теги:
агитация, песков, цик, mp
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