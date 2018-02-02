В Казахстане сотрудников Минфина заподозрили в майнинге криптовалют с государственных серверов

Комитет Национальной безопасности Казахстана заявил 2 февраля о возбуждении двух уголовных дел, связанных с майнингом криптовалют на государственных серверах страны.

Как заявляет ведомство, уголовные дела расследуются по статьям 207 (Нарушение работы информационной системы или сетей телекоммуникаций – в жесткой формулировке до 10 лет тюрьмы) и 210 (Создание, использование или распространение вредоносных компьютерных программ и программных продуктов – также до 10 лет тюрьмы) Уголовного Кодекса РК.

По версии следствия, криптовалюты добывались на серверах Департамента государственных доходов Министерства финансов в четырех областях страны. Майнингом, как считает КНБ, занимались действующие сотрудники Минфина.

«Для этого на сервера и компьютеры скрытно устанавливались специальные программы (майнеры), которые использовали вычислительные ресурсы, что снижало скорость обработки информации и приводило к замедлению их работы, — пишет пресс-служба КНБ. — Данные программы устанавливались в виде системных служб и вносились в списки программ-исключений антивирусов».

В майнинге участвовали компьютеры самих сотрудников, серверы департаментов и их районных подразделений.

Майнинг в Казахстане сам по себе официально не запрещен, однако государство неоднократно намеревалось взять криптовалюты в стране под контроль. В частности, в середине сентября 2017 года было объявлено о подготовке законодательной базы под криптовалютные операции. А чуть ранее, в июне прошлого года, президент страны Нурсултан Назарбаев заявил о необходимости создания «глобальной криптовалюты».