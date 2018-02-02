Глава совета директоров «Газпрома» продал все свои акции

Председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков продал все свои акции компании, заработав на их росте, передают «Ведомости».

Согласно котировкам компании, покупка 179918 акций, принадлежащих Зубкову, обошлась ему в 21,5 млн рублей, а продажа могла стоить около 27 млн рублей. Разница в цене пакета акций в таком случае составила приблизительно 5,5 млн рублей, пишет Интерфакс.

Зубков не в первый раз продает свою долю в «Газпроме». Ранее в апреле 2016 года он выручил от продажи акций 16,2 млн рублей.

Бывший премьер-министр Виктор Зубков является председателем совета директоров «Газпрома» с 2008 года.