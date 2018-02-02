Песков пообещал быть «более аккуратным» в высказываниях о Путине после замечания ЦИК

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал, что будет «более аккуратным» в высказываниях в предвыборный период, чтобы не давать повода для замечаний. Об этом сообщает РИА Новости.

«Принимаю это к сведению. Я приношу свои извинения за высказывания, которые могли трактоваться как агитационные», — добавил Песков.

Пресс-секретарь получил замечание от главы ЦИК Эллы Памфиловой о недопустимости использовать свое служебное положение для агитации 29 января. Памфилова не сказала, о каких именно формулировках идет речь.

Однако уточнила, что слова, в которых содержались признаки агитации за Путина, прозвучали 29 января, уточнила глава ЦИК.

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Напомним, 29 ноября пресс-секретарь президента прокомментировал митинги, которые организовал оппозиционный политик Алесей Навальный.

Песков выразил уверенность в том, что глава государства Владимир Путин является «абсолютным лидером общественного мнения» и «абсолютным лидером политического олимпа».