В Евпатории левого активиста задержали за «экстремизм» и «призывы к терроризму»

Сотрудники Следственного комитета Крыма задержали в Евпатории активиста анархического движения Евгения Каракашева. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст 282 УК РФ («Возбуждение ненависти или вражды») и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к терроризму»).

«В настоящий момент Евгений находится в изоляторе временного содержания г. Евпатория, — рассказал «Новой газете» адвокат задержанного Алексей Ладин. — Следователь намерен ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей».

Уголовное дело в отношении Каракашева возбуждено из-за двух записей в социальной сети «Вконтакте». Причем одна из них опубликована в 2014 году. В постановлении о возбуждении уголовного дела говорится, что эксперты исследовали «телетекст, начинающийся со слов «гранату применяйте против» и заканчивающийся словами «в окна органов власти, удачи» и нашли в нем признаки побуждения к терроризму.

Обвинения в экстремизме связаны с тем, что Каракашев в январе 2017 года распространил в чате с 35 участниками признанное экстремистским и запрещенное в России «Последнее интервью Приморских партизан».

«Приморские партизаны» — группа молодых людей, которых обвиняли в совершении нападений на полицейских в Приморье в 2009-2010 годах.