Ульяновским курсантам, станцевавшим на видео в нижнем белье, объявили выговор

Курсантов, снявших видеоролик под песню «Satisfaction», не отчислят из Ульяновского института гражданской авиации. Об этом Интерфаксу сообщил ректор вуза Сергей Краснов.

«К курсантам, участвовавшим в создании данного ролика, применено дисциплинарное взыскание в виде выговора в соответствии с законодательством России и условиями локальных актов института», — сообщило руководство института. С курсантами и их родителями проведены воспитательные беседы.

Краснов подчеркнул, что первокурсники нарушили требования устава учебного заведения. Кроме того, студенты, преподаватели и работники авиационной отрасли считают «проявлением неуважения к их чести и достоинству».

Ранее российские студенты массово начали снимать пародийные клипы на песню «Satisfaction» в поддержку ульяновских курсантов. В сети можно найти десятки подобных видеороликов, в том числе и от редакции «Новой газеты».

Напомним, 16 января в соцсетях появился ролик, в котором студенты училища в одних трусах и фуражках пародируют клип Бенни Бенасси «Satisfaction». За день он набрал несколько миллионов просмотров.

После этого руководство училища, Росавиация и транспортная прокуратура пообещали провести проверку и принять меры. Ректор вуза Сергей Краснов заявил, что курсанты «насмехаются над святым» и сравнил их с Pussy Riot.

В то же время губернатор Ульяновской области Сергей Морозов призвал призвал не отчислять курсантов из вуза. По его мнению, увольнение молодых людей точно не могло «добавить им патриотизма и воспитания».