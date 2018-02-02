Полицейская проверка не выявила нарушений при задержании активистов, вставших с пикетами вдоль следования кортежа Путина

«Со стороны активистов движения неоднократно поступали жалобы в ГУ МВД России по Челябинской области, прокуратуру Челябинской области, — сообщается в письме за подписью руководителя челябинского главка Андрея Сергеева. — В ходе рассмотрения жалоб проведены соответствующие проверки, по результатам которых нарушений закона в действиях полиции не установлено».

Такой ответ поступил на обращение председателя Общественного совета при МВД России Анатолия Кучерены, направленного в адрес челябинского главка еще 28 ноября.

Инициатором обращения было письмо Дмитрия Муратова, председателя Редакционного совета «Новой газеты» и члена Общественного совета при МВД России. «Никто из сотрудников полиции, задержавших пикетчиков, не принес им извинения и не понес наказания», — говорилось в запросе Кучерены челябинским полицейским.

Напомним, 9 ноября, в день официального визита президента Путина в Челябинск, 15 активистов экологического движения «СТОП ГОК» вышли с одиночными пикетами против строительства Томинского горно-обогатительного комбината и были задержаны полицией.

Организатору акции, активистке Ирине Гладышевой, грозило до 20 тысяч рублей или до 40 часов обязательных работ за нарушение установленного порядка проведения публичного мероприятия (части 1 статьи 20.2 КоАП). В протоколе полиции было указано, что Гладышева «проводила предварительную агитацию среди граждан» в социальной сети «ВКонтакте» без согласования с органами госвласти. Однако Центральный районный суд освободил активистку от административной ответственности из-за малозначительности административного правонарушения. Что же касается остальных задержанных, то их недолго продержали в полиции и отпустили, как указывает начальник челябинского главка.

Существует и другая версия о том, кто и как помог инциденту с задержанием актвистов разрешиться быстро и в пользу последних.

Около полуночи в день задержания активисту «Стоп-ГОК» позвонил лично Владимир Путин (разговор был записан и передан в «Новую газету»). Президент пояснил, что его ввели в курс дела по поводу общественного протеста в отношении строительства комбината, и он знает о том, что активисты были задержаны. Путин пообещал «решить вопрос» с задержанными и устроить встречу противников строительства ГОК с администрацией области. Через несколько часов с активистами связались и подтвердили: встреча с руководством области уже назначена. После звонка президента с противниками строительства встретился губернатор Челябинской области, еще одна встреча состоялась при участии Общественного совета региона, в январе свой пост покинула министр экологии области Ирина Гладкова.

Однако, несмотря на все это, строительство Томинского ГОКа продолжается. А ГУ МВД России по Челябинской области, даже освободив людей после личного вмешательства президента, не готово признать, что сотрудники полиции действовали некорректно.

К тому же, в ответе Общественному Совету при МВД Андрей Сергеев характеризовал «Стоп ГОК» как «незарегистрированное общественное движение, численность которого достигает 5000 человек». «За период деятельности движением «Стоп ГОК» организовано и проведено свыше 30 массовых публичных мероприятий и более 1000 пикетов, в ходе которых организаторами и участниками допущено 17 фактов нарушения законодательства», — пояснил глава челябинского главка.

«Стоп ГОК», в свою очередь, намерен вести борьбу до тех пор, пока не будет отозвано разрешение на строительство комбината.