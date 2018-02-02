Минфин предложил создать в России офшоры для торговли криптовалютой

В Министерстве финансов предложили создать в России специальные офшоры для организованных торгов криптовалютой, сообщает РИА Новости. Автором законопроекта является заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

«В принципе мы рассматриваем возможность реализации организованных торгов на острове Русский, острове Октябрьский. Но, конечно, мы полагаем, что надо в России этот обмен разрешить», — заявил чиновник. По его словам, на этих территориях присутствует элемент офшора.

Моисеев отметил, что по данному законопроекту существуют разногласия с Центробанком (ЦБ). Минфин предполагает возможность продажи криптовалюты на торгах, а ЦБ выступает против этого.

Однако чиновник отметил, что в России беспрепятственно действует несколько тысяч обменников, которые предоставляют услуги обмена криптовалют за рубежом. «Наша задача — несколько обелить этот рынок, чтобы сделать возможным обмен на территории России», — убежден замглавы Минфина.

Ранее 1 февраля в ЦБ, по данным ТАСС, предложили разрешить майнинг криптовалют в России . Однако их обмен предполагется вывести за пределы страны, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, в связи с рисками для экономики и бизнеса.

Напомним, в начале декабря в Госдуму внесли первый законопроект о регулировании криптовалют в России, авторы документа предложили рассматривать криптовалюту как виртуальное имущество.

Криптовалюта — разновидность цифровой валюты на основе технологии блокчейн, которая создана и работает только в сети Интернет. Выпуск в обращение криптовалюты, или «майнинг», происходит посредством работы миллионов компьютеров по всему миру с использованием программы для вычисления математических алгоритмов.