В Алматы во время визита Медведева произошло землетрясение с эпицентром в черте города

На юге Казахстана, в городе Алматы, днем 2 февраля произошло землетрясение магнитудой 3,6 и интенсивностью 3-4 балла на территории города. Эпицентр землетрясения, как сообщили казахстанские СМИ, также находился в черте города, в районе проспекта Аль-Фараби (рядом с киностудией «Казахфильм» и крупнейшим торговым центром города MEGA). Жертв и разрушений не зафиксировано.

Стоит отметить, что сегодня в Алматы находится с визитом премьер-министр России Дмитрий Медведев, а также еще четыре председателя правительств стран-участниц Евразийского Союза. Встреча премьеров, посвященная состоянию торговли внутри ЕАЭС и цифровизации промышленности, проходит в районе горнолыжного курорта Шымбулак в 27 километрах от эпицентра землетрясения. Толчки, по свидетельствам участников встречи, ощущались и на заседании.

«Как справедливо мои коллеги говорят, землетрясение произошло в момент рассмотрения постановления номер 666 совета министров Республики Беларусь. Это для всех для нас урок, а для республики Беларусь — знак, сигнал божий», —прокомментировал случившееся Медведев.

Юг Казахстана и Алматы в частности считаются сейсмоопасной зоной – по расхожему мнению, это стало одной из причин переноса столицы в Акмолу (ныне – Астана) в 1997 году. Землетрясения происходят в среднем раз в два месяца. Крупнейшим при этом остается Кеминское землетрясение 1911 года – тогда при толках с интенсивностью 11 баллов погибло больше 450 человек.