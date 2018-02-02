ЦБ решил объединить Бинбанк и «Открытие»

В Банке России решили объединить санируемые банки «ФК Открытие» и Бинбанк, передает Интерфакс со ссылкой на главу Центробанка Эльвиру Набиуллина.

Она подчеркнула, что в ЦБ принято внутреннее решение об объединении банков.

«Сложно реализуемая идея, потому что плохие активы отделить от остальных активов, действительно, большой вопрос. Аргументы есть и в том, чтобы их отделить: чтобы банк сосредоточился на тех активах, которые генерируют доход, будет соответствующая бизнес-модель, он будет привлекательным для рынка, потому что будет уже показываться генерирование доходов», — сказала она.

В августе ЦБ объявил о санации банка «Открытие». В сентябре — санации Бинбанка. По оценкам Банка России, на финансовое оздоровление организаций необходимо около 800-820 млрд рублей. Значительные средства уйдут на поддержку страховой компании «Росгосстрах» и завершение санации банка «Траст».

Позднее, в октябре, ЦБ объявил о планах присоединить Бинбанк к банку «ФК Открытие».