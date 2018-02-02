Преподавателя в Таганроге уволили после жалобы Медведеву на низкую зарплату

Преподавателя Таганрогского металлургического техникума Виктора Макаренко уволили после обращения к премьер-министру Дмитрию Медведеву с жалобой на низкие зарплаты. Об этом сообщил местный информационный портал 161.ru.

Сотрудники педколлектива во главе с Макаренко в своем письме потребовали от областного Министерства образования и от губернатора лично объяснить, почему отсутствует индексация зарплат педагогов и нарушено трудовое законодательство.

По их словам, в постановлении «Об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений системы образования Ростовской области» от 2016 года преподавателям назначили ставку в размере 8289 рублей, однако такую же зарплату они получали в 2012 году.

«Только для того, чтобы преподавателю по доходам дотянуться до прожиточного минимума в регионе (черты бедности), его зарплату должны поднять на 40%, но этого нет даже в намерениях», — говорится в сообщении.

Макаров отметил, что средняя зарплата по региону составляет 26400 рублей, и чтобы достичь такого заработка, ему необходимо работать на три ставки.

«Получается, что исполнение майских указов президента, который поставил задачу обеспечить благополучие граждан, успешно саботируется», — считают сотрудники Таганрогского университета.

В донском Министерстве общего и профессионального образования заявили, что увольнение сотрудника связано с «накопившимися дисциплинарными поступками», а не с обращением к Медведеву. В самом университете от комментариев отказались.

Владимир Путин подписал «майские указы» 7 мая 2012 года, после начала очередного президентского срока. Они содержат 218 поручений правительству для выполнения в течение 2012−2020 годов. Указы направлены на реализацию основных предвыборных обещаний Путина. Они предусматривают, прежде всего, повышение зарплат работникам бюджетной сферы. Ответственность за их исполнение лежит на регионах.

В конце 2017 года Путин заявил, что принятие «майских указов» было правильным решением. По его словам, они исполнены на 93–94%.