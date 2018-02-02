«День сурка» 2018: в Пенсильвании предсказали конец зимы через шесть недель

Скриншот из трансляции ABC News. День сурка 2018

Сурок по имени Фил из штата Пенсильвания США увидел свою тень, согласно традиции, это означает, что зима закончится через шесть недель. В прошлом году сурок Фил также предсказал долгую зиму.

«День сурка» стал официальным праздником в штате Пенсильвания 132 года назад. Однако традиция определять, как долго еще будет длиться зима при помощи животных, зародилась в Древнем Риме. Там в качестве животного-предсказателя использовали ежей.

Punxsutawney Phil saw his shadow, meaning 6 more weeks of winter! #GroundhogDay https://t.co/eFsHXsaqUQ pic.twitter.com/DYlFMcTitv — Good Morning America (@GMA) February 2, 2018

Позже эта традиция перешла в культуру Европы. В северной Германии для этих целей использовался барсук. В США эта традиция пришла вместе с переселением так называемых пенсильванских голландцев в 18 веке.

Поскольку в США не водились ни ежи, ни барсуки, для прогнозов привлекли сурков. Ареал распространения сурков довольно большой: он начинается от северной границы леса в Канаде и длится до юга Аппалачей на северо-востоке США.

В США и Канаде известно о семи сурках-предсказателях, один из животных находится в зоопарке Нью-Йорка. Распространению известности «Дня сурка» способствовал выход одноименного фильма.

В России «День сурка» не является популярным праздником. В Московском зоопарке 2 февраля сурки продолжают находиться в спячке, так как этот вид относится к другой климатической зоне. Отметим, что в этот день, согласно христианской традиции, отмечается день Сретения Господня.