Фигурант «болотного дела» Максим Панфилов вышел на свободу
Александра КопачеваКорреспондент
Фигурант «болотного дела» Максим Панфилов вышел на свободу из Астраханской областной психиатрической больницы домой, рассказала «Новой газете» адвокат Мария Куракина.
Сейчас Панфилов находится дома.
Сегодня Максим Панфилов, политзаключённый и фигурант «Болотного дела», выпущен из Астраханской областной психиатрической больницы домой! Ура! #болотноедело pic.twitter.com/615bDj5LxQ— Maria Kurakina (@MariaKurakina) February 2, 2018
В январе Кировский районный суд Астрахани заменил ему принудительную меру с пребывания в психиатрической больнице на амбулаторное лечение. Заседание прошло в закрытом режиме. Панфилов будет наблюдаться у врача по месту жительства (в Астрахани).
Ранее врачи сочли, что Панфилов не представляет опасности для общества и может быть переведен на амбулаторное лечение. В марте прошлого года Максима Панфилова отправили на принудительное лечение. Его обвиняли в участии в массовых беспорядках и применении насилия к полицейскому 6 мая 2012 года на Болотной площади Москвы. В приговоре говорится, что он сорвал шлем с сотрудника ОМОНа и «причинил ему физическую боль».
Максим Панфилов страдает синдромом Туррета. Во время следствия его признали невменяемым. Защита указывала на резкое ухудшение здоровья Панфилова, когда он был в СИЗО (с августа 2016 года он находился в «Бутырке»).