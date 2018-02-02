Фигурант «болотного дела» Максим Панфилов вышел на свободу из Астраханской областной психиатрической больницы домой, рассказала «Новой газете» адвокат Мария Куракина.

Сейчас Панфилов находится дома.

Сегодня Максим Панфилов, политзаключённый и фигурант «Болотного дела», выпущен из Астраханской областной психиатрической больницы домой! Ура! #болотноедело pic.twitter.com/615bDj5LxQ — Maria Kurakina (@MariaKurakina) February 2, 2018

В январе Кировский районный суд Астрахани заменил ему принудительную меру с пребывания в психиатрической больнице на амбулаторное лечение. Заседание прошло в закрытом режиме. Панфилов будет наблюдаться у врача по месту жительства (в Астрахани).

Ранее врачи сочли, что Панфилов не представляет опасности для общества и может быть переведен на амбулаторное лечение. В марте прошлого года Максима Панфилова отправили на принудительное лечение. Его обвиняли в участии в массовых беспорядках и применении насилия к полицейскому 6 мая 2012 года на Болотной площади Москвы. В приговоре говорится, что он сорвал шлем с сотрудника ОМОНа и «причинил ему физическую боль».

Максим Панфилов страдает синдромом Туррета. Во время следствия его признали невменяемым. Защита указывала на резкое ухудшение здоровья Панфилова, когда он был в СИЗО (с августа 2016 года он находился в «Бутырке»).