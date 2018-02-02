В Минске журналистов агентства Regnum приговорили к тюремным срокам за оскорбительные высказывания в адрес белорусского народа

Журналисты российского агентства Regnum Сергей Шиптенко, Юрий Павловец и Дмитрий Алимкин приговорены к пяти годам лишения свободы за разжигание расовой, национальной или религиозной вражды, однако приговор отсрочили на три года, белорусское госагентство «БелТА».

По информации агентства, троих журналистов освободили в зале суда под подписку о невыезде, также отменен арест собственности. Обвинения в «незаконном ведении предпринимательской деятельности» сняты с Павловца и Шиптенко из-за отсутствия состава преступления

Напомним, троих журналистов задержали в декабре 2016 года, однако первое судебное заседание состоялось только 18 декабря 2017 года. Журналисты писали под псевдонимами Николай Радов, Павел Юринцев, Алла Бронь и Артур Григорьев.

Комиссия со стороны обвинения пришла к выводу, что журналисты ставили под сомнение суверенитет Белоруссии, а также в текстах содержались оскорбительные высказывания в адрес белорусского народа, истории, языка и культуры.