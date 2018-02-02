Литературоведы: Кузнецова могла взять список «неприличной» детской литературы с низкопробных сайтов

Группа писателей, педагогов и литературоведов написали открытое письмо уполномоченному по правам ребенка Анне Кузнецовой, которая ранее озвучила список «неприличной» детской литературы. Документ опубликован на странице Facebook писательницы Ирины Лукьяновой.

Среди подписавших письмо — книжный обозреватель Галина Юзефович, писатели Маша Трауб и Мария Ботева, литературный обозреватель Наталья Ломыкина и другие.

Авторы письма обратили внимание на несправедливость претензий омбудсмена, предъявленных к современной российской детской литературе. По словам Лукьяновой, этот «список 16 шедевров» уже давно гуляет по низкопробным развлекательным сайтам и сообществам в соцсетях и создает «ложные представления о современной российской детской литературе».

В письме отмечается, что список необходимо рассмотреть с точки зрения филологического и этнографического анализа. В частности Лукьянова упоминает стихотворение Бориса Шварца «Веселая трава», включенное в перечень: оно «очень веселит современных читателей, ведь за последние лет двадцать это словосочетание воспринимается не иначе как эвфемизм наркотического растения. Однако в 1975 году, когда книга «Веселая трава» была опубликована впервые, о таком значении никто даже и не думал».

По мнению авторов письма, Кузнецова «отказала детской книге в праве на игру, на шутку, на множественность невинных смыслов». Вместо этого в выступлении детского омбудсмена было добавлено много смыслов и подтекстов из мира наркозависимых и криминалов.

Литературоведы отмечают, что в данной области существуют более серьезные проблемы, одна из которых «поверхностный и пренебрежительный взгляд на детскую литературу даже тех взрослых, которым по долгу службы положено всерьез разбираться в ней».

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Накануне 1 февраля детский омбудсмен Анна Кузнецова в ходе конференции в Российской государственной детской библиотеке представила перечень «неприличных», по ее мнению, произведений современной детской литературы.

Всего в список вошли 16 современных произведений, однако Кузнецова назвала только два: стихотворение поэта Игоря Иртеньева «Сказ про глаз», который «упал в унитаз», и сказка Светланы Лавровой «Куда скачет петушиная лошадь», которая победила на российском конкурсе подростковых книг.