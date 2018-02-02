Суд оставил в силе арест ведущих трансляции «забастовки избирателей» на канале «Навальный Live»

Мосгорсуд оставил в силе решение об административном аресте пресс-секретаря политика Алексея Навального Киру Ярмыш и пресс-секретаря предвыборного штаба политика Руслана Шаведдинова.

Киру Ярмыш арестовали на пять суток. Ее виновной по части 2 статьи 20.2 КоАП России (организация публичного мероприятия без подачи уведомления). Суд установил, что Ярмыш ретвитнула видео для формирования негативного образа одного из зарегистрированных кандидатов на пост президента России.

Руслана Шаведдинова арестовали на восемь суток. Судья переквалифицировал административное дело Шаведдинова с ч. 8 (повторное нарушение правил проведения акции) на ч. 2 (проведение акции без уведомления) статьи 20.2 КоАП.

Ярмыш и Шаведдинова задержали в Шереметьево на выходе из зоны таможенного контроля, где их в течение часа досматривали, согласно некоему «распоряжению». После чего их оставили на ночь в ОВД Даниловский. Затем в их отношении составили протоколы по ч. 8 и ч. 2 статьи 20.2 КоАП.

Напомним, 28 января Шаведдинов и Ярмыш вели прямую трансляцию «Забастовок избирателей» по всей России на канале «Навальный Live». Свое местонахождение они не раскрывали. В день акции полиция выпилила болгаркой двери в офисе ФБК и федеральном штабе. Как предполагали Ярмыш и Шаведдинов, сотрудники полиции искали студию, из которой ведется трансляция.