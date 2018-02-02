Валентина Матвиенко предложила создать министерство одиночества

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила подумать над созданием министерства одиночества как в Великобритании. Об этом сообщает Интерфакс.

По мнению Матвиенко, необходимо использовать «любые форматы», чтобы пожилые люди не чувствовали себя одинокими. «На фоне современного развития общества одиночество является одной из самых больших проблем для человека - эмоциональных, моральных», — сказала политик.

Спикер Совета Федерации также напомнила, что она уже предлагала создать и министерство счастья как в Объединенных Арабских Эмиратах. Однако «как-то не очень поддерживают» эту идею, посетовала Матвиенко.

«Будем креативить, может быть, и достучимся», — заключила политик.

Напомним, 17 января премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о назначении министра по вопросам одиночества. По сути, должность не является министерской, на этом посту предстоит разрабатывать правительственную стратегию по борьбе с проблемой одиночества.

В свою очередь, в 2016 году в ОАЭ назначили министра счастья. В стране объяснили это тем, что счастье не должно быть просто желанием, вопрос о создании общественного блага должен прорабатываться на государственном уровне.