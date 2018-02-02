Минфин США: антироссийские санкции окажут отрицательное влияние на американскую экономику

Министерство США предупредило о том, что расширение санкций в отношении российского государственного долга может навредить американским инвесторам. Об этом сообщает Bloomberg, в распоряжении которого оказался закрытый доклад американского Минфина.

В документе отмечается, что у российской экономики есть значительные связи в финансовом секторе с международными компаниями и бизнесменами. В связи с этим последствия санкций не будут ограничиваться только российскими властными структурами и бизнесом.

«В частности, расширение санкций может ограничить конкурентоспособность крупных американских управляющих компаний и потенциально привести к отрицательным побочным результатам для мировых финансовых рынков и компаний», — говорится в докладе ведомства.

Минфин США также считает, что отрицательные последствия для американских инвесторов можно предотвратить, если Евросоюз введет аналогичные санкции против России. Кроме того, в документе отмечено, что давление на экономический и банковский секторы России «приведет к ответным мерам России против интересов США».

Накануне глава Центробанка Эльвира Набиуллина выразила сомнение в том, что новые антироссийские санкции окажут влияние на экономику страны. По ее словам, эти решения могут вызвать некоторую волатильность на рынке государственного долга, но она будет краткосрочная, и рынки вскоре придут в равновесие.

В конце января Минфин США опубликовал «кремлевский доклад», в который вошли имена 210 россиян, в частности все руководство российского правительства, включая премьер-министра Дмитрия Медведева. В ведомстве отметили, что «санкции, вытекающие из секретной части доклада, будут».

В конце октября 2017 года Госдепартамент опубликовал список российских компаний, на которые можно распространить санкции. На данный момент под санкциями находятся порядка 100 организаций и граждан России.

Закон «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA) президент США Дональд Трамп подписал 2 августа 2017 года. Одной из главных причин называется российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году.