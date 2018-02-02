Глава карельской ИК-7 ушел на пенсию. О пытках в этой колонии рассказывал Ильдар Дадин

Начальник исправительной колонии № 7 в карельском городе Сегеже Сергей Коссиев ушел на пенсию, передает «Медиазона».

Временно исполняющим обязанности начальника учреждения назначен заместитель Коссиева Сергей Морозов.

ИК-7 стала известна после публикации письма активиста Ильдара Дадина, отбывавшего там срок. В письме он рассказал об избиениях и пытках. По его словам, это делали сотрудники колонии вместе с ее начальником.

Слова Дадина подтвердили родственницы заключенных. Они написали президенту России Владимиру Путину коллективное письмо о пытках в колонии с просьбой взять расследование под личный контроль. В обращении указывалось, что «сотрудники ИК-7 даже не были отстранены от работы».

После публикации письма о пытках Кассиев ушел в отпуск. А Дадина этапировали из колонии в Карелии в ИК-5 Рубцовска. Позднее Верховный суд отменил приговор активисту, признав его право на реабилитацию.