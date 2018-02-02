Испания передала США обвиняемого в киберпреступлениях программиста Левашова
Испанские власти передали США россиянина Петра Левашова, обвиняемого в киберпреступлениях, сообщает Интерфакс со ссылкой на сайт местной полиции.
«Сотрудники национальной полиции передали американским судебным приставам гражданина России, задержанного по Международному ордену на арест», — говорится в сообщении правоохранительных органов.
В октябре 2017 года программиста Левашова заочно арестовали в России. Его подозревают во взломе и блокировке доступа к информации на сайте медицинского учреждения в Санкт-Петербурге.
Напомним, 36-летнего петербуржца Петра Левашова задержали в апреле в Барселоне по запросу американских властей. Его подозревают в причастности к хакерским атакам, в частности, связанными с вмешательством в выборы в США в 2016 году.
Спустя несколько дней власти США обратились к Испании с просьбой выдать программиста. Москва также просила испанские власти передать Левашова России.
Сам Левашов утверждает, что он офицер российской армии. В испанском суде он говорил, что «собирал различную информацию об оппозиционных партиях и занимался доведением этой информации до нужных людей в нужное время». Кроме этого, он сообщил, что обладал на родине доступом к секретной информации.
Накануне МИД России предупредил о задержаниях и арестах россиян американскими правоохранительными органами по запросу Вашингтона. В качестве примера «охоты» спецслужб США назывался Петр Левашов.