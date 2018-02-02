Москалькова попросила забрать дело Оюба Титиева у чеченской полиции

Дело главы грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева необходимо передать из Чечни уровнем выше — в главное управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, считает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Об этом сообщает Интерфакс.

«Это будет способствовать большей объективности и вызовет большее доверие в обществе», — пояснили в пресс-службе уполномоченного причину такого обращения.

По информации агентства, Москалькова направила обращение о передаче дела из чеченской полиции замминистра внутренних дел Александру Романову.

Ранее известные правозащитники обратились в Следственный комитет, МВД и Генеральную прокуратуру с просьбой взять под контроль ситуацию с «Мемориалом»

В тексте обращения говорится о том, чтобы дело, возбужденное против главы чеченского отделения правозащитного центра Оюба Титиева, а также дела о поджогах и угрозах в соседних республиках были переданы следственному департаменту МВД России.

Напомним, что Оюба Титиева задержали 9 января. Его обвинили в хранении марихуаны. Спустя несколько дней, 11 января решением Шалинского районного суда он был арестован.

Согласно показаниям самого Титиева, пакет с наркотиком ему подбросили в машину сотрудники ДПС, задержавшие его. В Курчалоевском РОВД, куда был доставлен Титиев, от него требовали признательных показаний, однако он отказался их давать.