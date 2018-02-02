Бывшего главного инспектора таможни Внуково признали виновным по делу о контрабанде

Бывший главный инспектор таможни аэропорта Внуково получил условный срок за пропуск в Россию женской одежды из Турции. Об этом сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК.

Интерфакс пишет, что обвиняемого зовут Игорь Кудряшов.

Как уточнила представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета Елена Марковская, таможенник пропустил через «зеленый коридор» таможенного поста 13 прибывших из Стамбула пассажиров, которые имели в багаже коммерческие партии товаров на общую сумму более 8 млн рублей и весом около 800 килограмм, ввоз которых на территорию Таможенного союза запрещен.

Мужчина признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий, повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства).

«Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев» — сказано в сообщении СК.

Ранее Мещанский суд Москвы заочно арестовал объявленного в международный розыск бывшего начальника таможни аэропорта Внуково генерала Юрия Шебуняева по делу о контрабанде товаров из Турции.

В ноябре 2016 года суд также арестовал бывшего начальника таможенного поста Внуково Романа Курзенкова. Ему предъявлено обвинение по ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

По версии следствия, Курзенков вместе с коллегами — Кудряшовым и замначальника отдела Алексеем Плитиным — «организовал канал по незаконному ввозу из Турции коммерческих партий товаров через „зеленый коридор“ таможенного поста аэропорта».

Транспортные следователи установили, что, не имея полномочий на осуществление таможенного контроля товаров, Курзенков лично осуществлял его, отстраняя при этом от выполнения своих обязанностей сотрудников таможни, тем самым исключая возможность выявления другими сотрудниками таможни фактов незаконного перемещения пассажирами коммерческих партий товаров.