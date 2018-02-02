Впервые с ноября биткоин упал ниже 8 тысяч долларов

Стоимость биткоина составила 7,695 долларов, опустившись ниже отметки в 8 тысяч долларов впервые с ноября 2017 года. За последние три дня биткойн потерял как минимум 2 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные Coindesk.

Большинство других криптовалют (альткоинов) понесли более масштабные потери, упав на 10–20%. Так, эфир упал за сутки на 17%, Ripple — на 10%, биткоин-кеш — на 13%.

Таким образом, рынок криптовалют продемонстрировал мощное падение. По данным агрегатора Coinmarketcap, по состоянию на 17:00 мск общая капитализация рынка криптовалют составляла около 410 млрд долларов, потеряв за сутки 60 млрд долларов.

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Как пишет РБК, основной причиной падения эксперты считают панику среди инвесторов. Кроме того, рынок был взволнован ожиданием регуляторных ужесточений в Южной Корее, прессингом майнеров в Китае, судебной повесткjq в адрес компании Tether и биржи Bitfinex от американской комиссии по фьючерсам.

Помимо этого 2 февраля спустя неделю после ограбления на 500 млн долларов офис криптовалютной биржи Coincheck японские власти организовали рейд в ее офис, изъяв документы и компьютеры.

Ранее сообщалось, что стоимость биткойна за сутки упала на 14,84%, биткойна опустившись ниже 9 тысяч долларов.