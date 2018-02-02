Впервые с ноября биткоин упал ниже 8 тысяч долларов
Стоимость биткоина составила 7,695 долларов, опустившись ниже отметки в 8 тысяч долларов впервые с ноября 2017 года. За последние три дня биткойн потерял как минимум 2 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные Coindesk.
Большинство других криптовалют (альткоинов) понесли более масштабные потери, упав на 10–20%. Так, эфир упал за сутки на 17%, Ripple — на 10%, биткоин-кеш — на 13%.
Таким образом, рынок криптовалют продемонстрировал мощное падение. По данным агрегатора Coinmarketcap, по состоянию на 17:00 мск общая капитализация рынка криптовалют составляла около 410 млрд долларов, потеряв за сутки 60 млрд долларов.
Как пишет РБК, основной причиной падения эксперты считают панику среди инвесторов. Кроме того, рынок был взволнован ожиданием регуляторных ужесточений в Южной Корее, прессингом майнеров в Китае, судебной повесткjq в адрес компании Tether и биржи Bitfinex от американской комиссии по фьючерсам.
Помимо этого 2 февраля спустя неделю после ограбления на 500 млн долларов офис криптовалютной биржи Coincheck японские власти организовали рейд в ее офис, изъяв документы и компьютеры.
Ранее сообщалось, что стоимость биткойна за сутки упала на 14,84%, биткойна опустившись ниже 9 тысяч долларов.