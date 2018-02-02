Бренд Бинбанка решили не сохранять после объединения с «ФК Открытие»

Бренд Бинбанка после присоединения к «ФК Открытие» не сохранится. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу «ФК Открытие».

Глава «Открытия» Михаил Задорнов заявил, что Бинбанк будет докапитализирован. Объединение банков будет проходить на основе «Открытия», ему перейдут сети и активы Бинбанка.

По его словам, у банка, который появится в результате слияния, будет единая филиальная и банкоматная сеть, насчитывающая 950 точек продаж.

«Меньше средств потребуется на санацию, продажи банковских и страховых продуктов будут осуществляться сразу всей сетью. Объединенный банк быстрее выйдет на рентабельность и, соответственно, на рынок», — добавил он.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что два санируемых банка будут объединены. Набиуллина добавила, что регулятор намерен «как можно быстрее» выводить санируемые банки на рынок, чтобы не допустить разрастания госсектора в банковской сфере.

В августе ЦБ объявил о санации банка «Открытие». В сентябре — санации Бинбанка. По оценкам Банка России, на финансовое оздоровление организаций необходимо около 800-820 млрд рублей. Значительные средства уйдут на поддержку страховой компании «Росгосстрах» и завершение санации банка «Траст».

Позднее, в октябре, ЦБ объявил о планах присоединить Бинбанк к банку «ФК Открытие».