Конгресс США опубликовал доклад о нарушениях ФБР в расследовании «российского дела»

Комитет по разведке Конгресса США опубликовал меморандум, в котором говорится о превышении полномочий сотрудниками ФБР и министерства юстиции США при расследовании возможного вмешательства России в выборы президента США в 2016 году.

В документе говорится, что обнаруженные факты «ставят под вопрос законность и легитимность» расследования. В частности, речь о получении ФБР в октябре 2016 года разрешения на слежку за Картером Пейджем — советником Дональда Трампа, который на тот момент был кандидатом в президенты США. Уточняется, что разрешение было получено на основании скандального досье бывшего сотрудника британской разведки MI6 Кристофера Стила.

Авторы меморандума также заявляют, что ФБР не раскрыло происхождение этого доклада, который был сделан по заказу представителей демократов. При подаче заявления на получение ордера ведомство также не указало, что у Стила было предвзятое отношение к Трампу.

Президент США Дональд Трамп ранее одобрил публикацию секретного меморандума, хотя ФБР и Минюст США выступали против обнародования документа.

«Я думаю, что это ужасно. Я думаю, что происходящее в этой стране — это позор. Я отправил доклад в Конгресс. Он рассекречен», — сообщил Трамп.

В январе 2017 года издание BuzzFeed опубликовало 35-страничный доклад, в котором говорилось о связях между представителями предвыборного штаба Трампа и российскими спецслужбами, а также о наличии у России компромата на него.

Трамп назвал статью лживой и заявил, что публикация нарушает журналистскую этику. По его мнению, статья является примером «охоты на ведьм».

По информации The Wall Street Journal, доклад о наличии у России возможного компромата на избранного президента США подготовила фирма Orbis Business Intelligence, директором которой является бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил.