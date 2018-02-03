Умер бывший солист The Temptations Деннис Эдвардс

В США на 75 году жизни умер бывший вокалист группы The Temptations Дэннис Эдвардс. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на словам менеджера музыканта.

По его словам, Эдвардс скончался в больнице в Чикаго. Причины смерти музыканта не называются.

Музыкант родился 3 февраля 1943 года в штате Алабама. Группа The Temptations образовалась в 1960 году под лейблом Motown, а в 1968 году Эдвардс стал ее вокалистом, заменив Дэвида Раффина. The Temptations работают в жанрах соул, ритм-н-блюз, фанк и диско.

Эдвардс дважды вместе со своими коллегам был удостоен премии «Грэмми» за песни Papa was a Rollin’ Stone (в 1968 году), а также Cloud Nine (в 1971 году). Еще две песни группы достигали первого место в рейтинге журнала Billboard.

В 1989 году Эдвардс был включен в Зал славы рок н ролла.