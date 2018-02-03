Продавшему патроны стрелку из Лас-Вегаса предъявили обвинения

Прокуратура Невады предъявила обвинение 55-летнему Дагласу Хэйгу, который не имея разрешения продал бронебойные патроны устроившему в октябре прошлого года стрельбу в Лас-Вегасе Стивену Пэддоку. Об этом сообщает AP со ссылкой на решение суда.

Хэйг — аэрокосмический инженер из Аризоны, который 25 лет продавал боеприпасы в качестве хобби, признался, что Пэддок совершил покупку у него. При этом мужчина не помнит, зачем Пэддоку нужны были патроны.

«Я не могу утверждать, что с ним было что-то не так. Я до сих пор пытаюсь понять, что я сделал неправильно», — заявил Хэйг.

Когда Хэйг понял, как были использованы проданные им патроны, он закрыл свой магазин. Отпечатки Хейга были найдены на пулях в комнате, из которой Пэддок открыл стрельбу.

По данным агенства, в случае обвинительного приговора Хэйгу грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в размере 250 тысяч долларов.

Напомним, что 1 октября 2017 года 64-летний Стивен Пэддок открыл огонь по посетителям музыкального фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе.

Он стрелял по 22-х тысячной толпе из номера на 32-м этаже гостиницы «Мандалай Бэй» в течение 11 минут. В результате происшествия 59 человек, включая Пэддока, погибли, еще 527 были ранены.

Полиция Лас-Вегаса нашла у Пэддока более 40 единиц огнестрельного оружия.

Ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». Однако ФБР не установило каких-либо данных, указывающих на связь стрелка с ИГ.