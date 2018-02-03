Обвиняемый в США в кибератаках российский программист заявил в суде о своей невиновности

Российский программист Петр Левашов, которого власти США обвиняют в кибермошенничестве, заявил в суде о своей невиновности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Игоря Литвака.

«Сегодня вечером у нас было первое слушание в суде в Коннектикуте. Петя Левашов сказал, что он невиновен по восьми пунктам, по которым его обвиняют в обвинительном заключении», — рассказал адвокат.

Он подчеркнул, что сторона защиты не получила «никаких документов от прокуратуры, никаких улик». Адвокат добавил, что Левашова минимум до понедельника будут содержать в тюрьме в городе Бриджпорт в Коннектикуте.

Накануне Левашов был экстрадирован в США из Испании. В российском посольстве в Вашингтоне выразили готовность оказать необходимое содействие.

Напомним, что 36-летнего петербуржца Левашова обвиняют в создание и управление Kelihos — глобальной сетью зараженных компьютеров, занимавшихся рассылкой спама, распространением вредоносных программ и сбором персональных данных пользователей.

Левашов был арестован в апреле 2017 года в Испании по запросу из США. В том же месяце минюст США отчитался об успешном прекращении деятельности сети Kelihos.

В октябре 2017 года программиста Левашова заочно арестовали в России. Его подозревают во взломе и блокировке доступа к информации на сайте медицинского учреждения в Санкт-Петербурге.

Сам Левашов утверждает, что он офицер российской армии. В испанском суде он говорил, что «собирал различную информацию об оппозиционных партиях и занимался доведением этой информации до нужных людей в нужное время». Он также сообщил, что обладал на родине доступом к секретной информации