США заявили о намерении России первой использовать ядерное оружие

Пентагон опубликовал новую ядерную доктрину США, в которой сказано, что Москва полагается на угрозу «первого ограниченного ядерного удара, ошибочно предполагая», что это заставит США и НАТО завершить конфликт на выгодных для нее условиях.

«США и Россия в недавнем прошлом имели постоянный диалог по поводу ядерных рисков. Но после оккупации Крыма конструктивное сотрудничество резко упало. США рассчитывают на то, что в будущем Россия будет открыто взаимодействовать с Соединенными Штатами и их союзниками», — говорится в доктрине.

По мнению авторов доклада, Россия разрабатывает новое вооружение, нарушая различные мировые договоренности. Речь идет о Договоре о сокращении ракет средней и малой дальности 1987 года, Будапештском меморандуме 1994 года и Договоре об открытом небе 2002 года.

В документе отмечается, что США намерены продолжать предложенную бывшим президентом Бараком Обамой концепцию модернизации ядерных сил в связи с «развитием российского ядерного потенциала».

Также власти США выступают за полное уничтожение химического и биологического оружия.

«США по-прежнему привержены ядерному нераспространению, продолжают соблюдать свои обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и продолжат работу по укреплению режима договора», – подчеркивается в документе.

При этом посыл предложенного в ООН Договора о запрещении ядерного оружия сочтен «нереалистичным».