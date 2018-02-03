Новая газета

YouTube решил помечать видеоролики с государственным финансированием

Общество

 

В YouTube решили уведомлять пользователей, что видеоролик был снят на государственные или общественные деньги, помечая их специальным знаком. Об этом говорится в заявлении видеохостинга.

«Наша цель — предоставить пользователям дополнительную информацию, чтобы они смогли лучше понимать источники новостного контента», – говорится в заявлении компании.

Уточняется, что информацию о государственном финансировании материала можно увидеть над названием видеоролика. Пока функция доступна только на территории США, но в будущем ее появление планируется и в других странах.

В компании отметили, что пользователи могут воспользоваться обратной связью с помощью формы «оставить отзыв».

Теги:
nt, видео, финансирование, государство, youtube
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