YouTube решил помечать видеоролики с государственным финансированием

В YouTube решили уведомлять пользователей, что видеоролик был снят на государственные или общественные деньги, помечая их специальным знаком. Об этом говорится в заявлении видеохостинга.

«Наша цель — предоставить пользователям дополнительную информацию, чтобы они смогли лучше понимать источники новостного контента», – говорится в заявлении компании.

Уточняется, что информацию о государственном финансировании материала можно увидеть над названием видеоролика. Пока функция доступна только на территории США, но в будущем ее появление планируется и в других странах.

В компании отметили, что пользователи могут воспользоваться обратной связью с помощью формы «оставить отзыв».