Reuters: Северная Корея заработала 200 млн долларов на незаконном экспорте угля и оружия

КНДР за 2017 год получила 200 миллионов долларов от незаконного экспорта угля и оружия в обход санкций ООН. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на доклад независимых наблюдателей международной организации.

«КНДР нарушает самые последние резолюции, используя глобальные сети поставок нефти, привлекая иностранных граждан, а также реестры оффшорных компаний и международную банковскую систему», — отметили наблюдатели из США в 213-страничном отчете.

В документе говорится, что КНДР поставляла уголь в порты России, Китая, Малайзии и Вьетнама, используя фальшивые документы, в которых в качестве места происхождения ресурсов выступали Китай и Россия. Как утверждают авторы доклада, речь идет о 23 поставках.

Ранее Reuters сообщил, что КНДР в 2017 году как минимум трижды отправляла уголь в Россию. Впоследствии этот груз, по данным издания, переправляли в Южную Корею и Японию.

Агенство со ссылкой на источники в европейской службе безопасности также сообщало, что осенью прошлого года зафиксированы случаи, когда российские корабли доставляли контрабандную нефть в КНДР.

Один из собеседников агентства подтвердил переправку топлива с российского судна на северокорейское. Однако он указал на отсутствие доказательств причастности властей России к контрабандным поставкам нефти.

При этом в пресс-службе МИД заявили, что Россия «в полном объеме» соблюдает санкционный режим, который действует в отношении Северной Кореи.