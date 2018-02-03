В Петербурге почти 110 тысяч человек остались без электричества

В Санкт-Петербурге около 109 600 человек остались без электричества из-за аварии на ТЭЦ. Об этом сообщается на сайте Министерства энергетики. Причина аварии выясняется.

«Без электроснабжения остались бытовые потребители в Кировском, Адмиралтейском и Василеостровском районах, около 109600 человек. Мощность отключенных потребителей — 300 МВт», — уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, на ТЭЦ «Первомайская» произошло короткое замыкание, что привело к отключению генераторов на ТЭЦ «Василеостровская» и ТЭЦ «Автовская».

На месте ЧП продолжаются аварийно-восстановительные работы.