Новая газета

В Петербурге почти 110 тысяч человек остались без электричества

Общество

 

В Санкт-Петербурге около 109 600 человек остались без электричества из-за аварии на ТЭЦ. Об этом сообщается на сайте Министерства энергетики. Причина аварии выясняется.

«Без электроснабжения остались бытовые потребители в Кировском, Адмиралтейском и Василеостровском районах, около 109600 человек. Мощность отключенных потребителей — 300 МВт», — уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, на ТЭЦ «Первомайская» произошло короткое замыкание, что привело к отключению генераторов на ТЭЦ «Василеостровская» и ТЭЦ «Автовская».

На месте ЧП продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Теги:
nt, Санкт-Петербург, минэнерго, авария
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