Биатлонисты Антон Шипулин и Иван Черезов вступили в Putin Team

Лидер сборной России по биатлону Антон Шипулин и завершивший спортивную карьеру трехкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов вступили в движение Putin Team. Об этом спортсмены сообщили на своих страницах в Инстаграме.

«Я никогда не скрывал и не буду скрывать, что поддерживаю нашего президента страны Владимира Путина и разделяю его ценности и взгляды. Я могу с уверенностью сказать, что Putin Team — это моя команда», — заявил Шипулин.

Черезов назвал Путина сильнейшим геополитиком. Среди главных достижений президента Черезов выделил восстановление армии и успешное проведение Олимпиады 2014 года в Сочи.

«Олимпиада в Сочи2014! У меня, как профессионального спортсмена, особенная гордость на этот счет. Это был Уровень! И мы победили! Именно поэтому я вступаю в #PutinTeam и искренне поддерживаю нашего Президента», — написал спортсмен.

Ранее Шипулин стал доверенным лицом Владимира Путина.

Движение Putin Team появилось в начале ноября. О его создании объявил нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс». В Кремле инициативу Овечкина поддержали.

Позднее газета «Ведомости» сообщила, что настоящим автором проекта является не Овечкин, а агентство «ИМА-консалтинг». Сам Овечкина утверждает, что идея создания движения принадлежит ему.

Также стало известно, что продвижением в социальных сетях, «всеми контентными и техническими вопросами» Putin Team занимается проект музыкального продюсера Игоря Матвиенко Жить.рф.

О своем присоединении к движению уже заявили более 70 человек, в частности спортсмены Елена Исинбаева, Евгений Плющенко, Алексей Воевода, шахматист Сергей Карякин, певцы Николай Расторгуев и Николай Басков, а также актриса Анастасия Заворотнюк.