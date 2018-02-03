В аэропортах Москвы задержали более 40 рейсов

В аэропортах Москвы задержали 42 рейса, еще 15 отменили. Об этом свидетельствуют данные портала «Яндекс. Расписание».

По информации на 12:25 мск, в аэропорту Шереметьево задержаны 21 рейс, в Домодедово — 10 и еще 11 — во Внуково. Кроме того, в аэропорту Домодедово 14 рейсов были отменены, во Внуково — 1.

В Росавиации при этом отметили, что в целом снегопад не повлиет на работу московских аэропортов.

«Длительных задержек, свыше двух часов, по метеоусловиям нет», — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что взлетно-посадочные полосы регулярно очищают от снега и обрабатывают реагентами.

Как сообщило накануне МЧС, 3 февраля в Москве и Московской области ожидаются мокрый снег, метель и усиление ветра. Предполагается, что в ночь на 4 февраля выпадет от 25 до 30 см снега в зависимости от района.