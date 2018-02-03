Минфин предложил передать трассу «Формулы-1» в Сочи некоммерческой организации

Трассу «Формулы-1» в Сочи, на которой с 2014 года проводится Гран-при России, могут безвозмездно передать в собственность специализированной некоммерческой организации, следует из уведомления о начале разработки законопроекта, которое опубликовал Минфин.

Как сообщил РБК действующий эксплуатант трассы НАО «Центр „Омега“» (принадлежит администрации Краснодарского края), автодром передадут созданной в конце прошлого года АНО «Росгонки», которую возглавляет сын бывшего топ-менеджера ВТБ Алексей Титов.

«По одному из сценариев „Росгонки“ как следующий правообладатель контракта [на проведение российского этапа „Формулы-1“ — Гран-при России] может быть и эксплуатантом этой трассы», — сообщил помощник курирующего эту тему вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.

Титов также подтвердил изданию, что такой вариант действительно прорабатывается.

Согласно разработанному Минфином проекту, безвозмездная передача трассы будет освобождена от НДС. Из проекта Минфина также следует, что что автодром могут передать в государственную собственность.

Некоммерческая организация популяризации и развития автоспорта «Росгонки» была зарегистрирована 1 декабря 2017 года. Учредителями стали «Центр Омега», Российская автомобильная федерация и ВТБ.

В пресс-службе банка РБК сказали, что не исключают финансирования АНО «Росгонки» «в случае пропорционального участия в организации основных спонсоров гонок».