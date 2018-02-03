«Команда Навального»: полицейские задержали участника «Забастовки избирателей», заказав у него съемку «love story»

В Кемерове задержали фотографа Александра Балашова, который принимал участие в акции протеста 28 января в рамках «Забастовки избирателей». Об этом говорится на странице городского штаба Навального во «ВКонтакте».

«Вчера ему позвонили и заказали съёмку „love story“. Ничего не подозревая, он подъехал в назначенное место и время, но вместо пары влюблённых его ожидала пара полицейских — очень влюблённых в свою работу», — сказано в сообщении.

Балашова признали виновным по статьям 20.2 КоАП (нарушение правил проведения митинга) и 19.3 КоАП (неповиновение требованию сотрудника полиции). Ему назначили 25 часов обязательных работ, сообщается в комментариях к записи.

Напомним, 28 января по всей России прошла акция сторонников политика Алексея Навального. По оценкам организаторов, митинги или шествия прошли почти в 100 городах, в МВД заявили, что протестные акции были в 46 городах. Акции в Москве и Санкт-Петербурге не были согласованы с властями. Полиция задержала около 350 человек по всей России.