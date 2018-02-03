МВД: на митинг «Россия в моем сердце» в центре Москвы пришли 60 тысяч человек

В патриотическом митинге-концерте «Россия в моем сердце» на Васильевском спуске в центре Москвы принимают участие более 60 тысяч человек, сообщает пресс-служба МВД.

«В мероприятии принимают участие более 60 тысяч человек. Сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии и добровольной народной дружины обеспечивают охрану общественного порядка», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным РБК, участники митинга держат в руках плакаты Общероссийского национального фронта, Национально-освободительного движения, партии «Единая Россия».

Из-за проведения митинга в центре столицы перекрыты несколько улиц — Ильинка, Варварка, часть Москворецкой набережной от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста, участок Кремлевской набережной от Большого Москворецкого до Большого Каменного моста, Москворецкий мост и Москворецкая улица.

Организатором митинга-концерта в Москве «Россия в моем сердце» выступила Общественная палата. Целью акции там назвали «единство народа». Акция также приурочена к 75-летию победы в Сталинградской битве.

Патриотические митинги-концерты проходят также других городах России в поддержку единства и в память о героях Великой Отечественной войны. На некоторых мероприятиях участники выражают поддержку российским олимпийским спортсменам.​