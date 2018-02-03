Замминистра здравоохранения Татарстана отправили под домашний арест

Советский районный суд Казани отправил под домашний арест заместителя министра здравоохранения Татарстана Елену Шишмареву. Ее подозревают в хищении бюджетных средств, передает ТАСС.

Суд арестовал Шишмареву на два месяца, до 1 апреля. Она проходит в качестве подозреваемой по статье «превышение должностных полномочий» (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Еще одно дело возбуждено по статье «хищение путем мошенничества» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Свою вину она не признает.

Следствие считает, что чиновница была в сговоре с индивидуальным предпринимателем Еленой Фахрутдиновой, с которой ее связывает дружба. Якобы она требовала от сотрудников медучреждений проходить курсы повышения квалификации в АНО «Прогресс» (Казань). Если они отказывались, она лишала медчучреждение финансирования — не подписывала необходимые документы.

В итоге за два года — с 2015 по 2017 год — компания заключила около 300 договоров на сумму 8 млн рублей, из них 5 млн рублей оказались на счетах ИП Фахрутдиновой. Предпринимательницу также отправили под домашний арест сроком на два месяца. СМИ сообщают, что она является завкафедрой человеческих ресурсов Института управления, экономики и финансов Казанского федерального университета (КФУ).