В Волгоградской области детей поставили на колени в честь Сталинградской битвы

В Михайловке (город в Волгоградской области) воспитанников детского сада «Лукоморье» поставили на колени в снег для флешмоба в честь 75-летия победы в Сталинградской битве, сообщает издание Free News Volga.

Детей выстроили в форме цифры «75». Их фотографии опубликованы на сайте городской администрации и в группе «Команда Михайловки» во «ВКонтакте».

«Мощно и круто!!! Молодцы!!! Умницы! Ребята, большие молодцы! Так держать! Патриотичный, невероятно красивый, блестящий, правильный флешмоб!» — похвалили местные чиновники.

Кроме детсада «Лукоморье», во флэшмобе участвовали 23 школы, всего более 2,5 тыс. школьников. На других фотографиях дети в основном стоят или сидят на стульях, однако встречаются снимки, где они также стоят в снегу на коленях или сидят на корточках.

Журналист радиостанции «Эхо Москвы» Владимир Варфоломеев раскритиковал акцию.

«Это у них там такой модный флэшмоб, организованный отделом образования, — выкладывание телами детей юбилейной даты сталинградской битвы. Местная администрация потом поблагодарила всех участников „за оригинальную акцию, которая всколыхнула в душе каждого что-то настоящее, чистое“. Кстати, воспитатели, возможно, и правы в своем патриотическом порыве, предполагая, что навык стояния на коленях может потом пригодиться и во взрослой жизни», — заявил он.