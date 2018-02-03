Владелец журнала Forbes подтвердил, что финансирует кампанию Собчак

Владелец холдинга ACMG, в который входит русская версия журнала Forbes и издание LʼOfficiel, Александр Федотов подтвердил, что спонсирует избирательную кампанию журналистки Ксении Собчак. Ранее The Bell писал, что Федотов среди спонсоров.

«Еще в августе Ксения сообщила мне о своем намерении баллотироваться в президенты и попросила финансовой поддержки. Я дал свое согласие и сейчас, когда Ксения и штаб смогли собрать больше 100 000 подписей в ее поддержку и ЦИК проверяет подписи, я могу открыто сказать, что да, я — Александр Федотов, являюсь одним из спонсоров ее избирательной кампании», — подтвердил Федотов.

«Ксения — смелая и дерзкая, яркая, молодая и умная и я уверен, что в стране есть место для политиков нового типа. Ну, а уж о свободе слова и свободе СМИ, которые отражены в ее программе, даже и говорить излишне — поддерживаю целиком и полностью», — добавил он.

Ранее Собчак отказывалась называть имена спонсоров своей кампании. В интервью разным СМИ она говорила, что они сами себя объявят. Напомним, Собчак является главным редактором LʼOfficiel.